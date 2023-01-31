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С желто-синей лентой на груди: королева Соня встретилась с украинцами в Осло

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
734
Время на прочтение
1 мин
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С желто-синей лентой на груди: королева Соня встретилась с украинцами в Осло

Королева Соня / Фото: Getty Images

Королева Норвегии Соня сегодня встретилась с украинцами, которые временно живут в Осло.

После полномасштабного вторжения армии РФ на территорию Украины многие наши граждане перебрались жить в страны Европы. Некоторые из них получили убежище в Норвегии.

Королева Соня / © Getty Images
Королева Соня / Фото: Getty Images

Ее Величество королева Соня посетила сегодня украинских беженцев. Компанию ей составил мэр Осло - Марианна Борген.

85-летняя королева Соня пришла на встречу в скромном платье с поясом на талии и пришпиленной к груди брошью с лентами синего и желтого цветов. В ушах у королевы были лаконичные серьги, волосы уложены, а на лице - макияж.

Королева Соня / © Getty Images
Королева Соня / Фото: Getty Images

Выходила со встречи Соня с несколькими букетами, завернутыми в бумагу синих и желтых цветов, что символизируют флаг Украины. На плечи Соня набросила пончо, была обута в черные остроносые балетки, а на плече у нее висела маленькая сумка на ремешке-цепочке.

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Дата публикации
Просмотры
734
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