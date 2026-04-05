С жемчугом и гранатом: как выглядит самое первое кольцо, которое принц Уильям подарил Кейт Миддлтон еще до их помолвки

Познакомившись в 2001 году, будучи студентами Сент-Эндрюсского университета в Шотландии, их дружба со временем переросла в широко обсуждаемый роман.

В ноябре 2010 года принц Уильям сделал предложение Кейт, подарив ей культовое кольцо с овальным цейлонским сапфиром весом 12 карат, которое когда-то носила его мать, покойная принцесса Диана.

Но это было не первое украшение, которое принц преподнес своей будущей жене. Еще в 2005 году на пальце Кейт Миддлтон появилось золотое кольцо с камнями, которое Кэтрин носила на среднем пальце.

Ювелир Максвелл Стоун из британской компании Steven Stone рассказал изданию Brides, что это кольцо Уильям подарил Кейт еще во времена их учебы в Сент-Эндрюсском университете.

Это золотое кольцо с камнями, соответствующими их месяцам рождения. По центру гранат (камень января, месяца рождения Кейт), две жемчужины (камень июня, месяца рождения Уильяма), и два граната еще расположены по бокам.

Исторически гранаты также символизируют преданность, силу и защиту, а жемчуг — чистоту и смирение.

Стоун подсчитал, что кольцо в викторианском стиле обошлось бы Уильяму примерно в 2000 долларов — по сравнению с ошеломляющей стоимостью кольца принцессы Дианы в 500 000 долларов, которая, как считается, сейчас огромна.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, почему помолвочное кольцо Кэтрин считается проблемным.