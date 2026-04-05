- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 1802
- Время на прочтение
- 1 мин
С жемчугом и гранатом: как выглядит самое первое кольцо, которое принц Уильям подарил Кейт Миддлтон еще до их помолвки
Принц Уильям задолго до помолвки подарил Кейт Миддлтон еще одно кольцо, которое имело не менее сентиментальное значение.
Познакомившись в 2001 году, будучи студентами Сент-Эндрюсского университета в Шотландии, их дружба со временем переросла в широко обсуждаемый роман.
В ноябре 2010 года принц Уильям сделал предложение Кейт, подарив ей культовое кольцо с овальным цейлонским сапфиром весом 12 карат, которое когда-то носила его мать, покойная принцесса Диана.
Но это было не первое украшение, которое принц преподнес своей будущей жене. Еще в 2005 году на пальце Кейт Миддлтон появилось золотое кольцо с камнями, которое Кэтрин носила на среднем пальце.
Ювелир Максвелл Стоун из британской компании Steven Stone рассказал изданию Brides, что это кольцо Уильям подарил Кейт еще во времена их учебы в Сент-Эндрюсском университете.
Это золотое кольцо с камнями, соответствующими их месяцам рождения. По центру гранат (камень января, месяца рождения Кейт), две жемчужины (камень июня, месяца рождения Уильяма), и два граната еще расположены по бокам.
Исторически гранаты также символизируют преданность, силу и защиту, а жемчуг — чистоту и смирение.
Стоун подсчитал, что кольцо в викторианском стиле обошлось бы Уильяму примерно в 2000 долларов — по сравнению с ошеломляющей стоимостью кольца принцессы Дианы в 500 000 долларов, которая, как считается, сейчас огромна.
