С жемчужными украшениями и в платье с V-образным вырезом: пресс-секретарь Байдена на работе

Карин Жан-Пьер продемонстрировала обновку.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на брифинге в Вашингтоне.
На этот раз она надела светло-серое платье-футляр с V-образным вырезом и короткими рукавами. Обула Жан-Пьер черные туфли-лодочки на шпильках.
Аутфит дополнила элегантным жемчужным ожерельем, жемчужными серьгами-пусетами и серебряным браслетом на руку. Глаза Карин подчеркнула черным карандашом, накрасила веки персиковыми тенями, а на губы нанесла розовую помаду.
Напомним, в прошлый раз Жан-Пьер появилась на работе в розовом платье с декольте и рюшами на рукавах.
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