С женой и собаками: брат герцогини Кембриджской поделился милыми семейными фото

Брат герцогини Кембриджской – Джеймс Миддлтон – опубликовал в Сети новые семейные снимки и написал искренний пост.

На фотографиях Джеймса запечатлена его супруга Ализе Тевене (пара сыграла свадьбу прошлой осенью), а также их многочисленные собаки.

"Мои мысли в январе… Я всегда находил январь очень трудным месяцем, особенно когда страдал от клинической депрессии. Когда все ставят новые цели, устанавливают новые основные правила и стремятся стать лучшей версией себя, а некоторые из нас просто выживают… Однако я установил себе новую мантру, вдохновленную моими собаками… Не тратьте каждую минуту на размышления о том, что грядет, или о том, что было в прошлом. Прошлое несовершенно, будущее тоже будет, но сейчас мы можем что-то с этим сделать. Так что прямо сейчас… Я собираюсь взять собак на долгую прогулку рука об руку с женой ❤️ ",- написал Джеймс.

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Без сомнения, в январе у Джеймса дела идут лучше не только благодаря поддержке его собак, но и потому, что теперь рядом с ним есть человек (его жена), которая его любит и поддерживает.

Многие воспользовались комментариями, чтобы похвалить Джеймса за его откровенность: "Хорошо сказано. Мне нужно было это напоминание сегодня, так что спасибо, что поделились", "Собаки делают все лучше…", "Звучит как прекрасный способ пережить январь! Безоговорочная любовь от щенков", - пишут подписчики.

Вчера, напомним, на публике впервые после зимних каникул появилась герцогиня Кембриджская вместе со своим мужем принцем Уильямом. Королевская чета посетила Музей подкидышей в Лондоне, где встретилась с работниками системы опеки и с людьми, выросшими в приемных семьях.

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