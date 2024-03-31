С золотыми серьгами и в жакете на запах: красивый деловой образ Елены Зеленской

Елена Зеленская приняла участие в заседании Совета по безбарьерности под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля. Первая леди представила проект "Гайд безбарьерных событий", который призван сделать пространство и возможности в Украине более доступными.

"Справочник безбарьерности" — гид по толерантному взаимодействию. Он возник как справочник по корректному общению с открытым кодом и пополняется на фоне враждебного вторжения. Потому что перед всеми нами возникают новые жизненно важные вопросы: как взаимодействовать во время стресса, куда обращаться людям с инвалидностью, как вообще поддержать друг друга, не причинив дополнительной травмы?" – отметила жена президента.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

По словам первой леди, справочник подробно разбирает все – от коммуникации до интерьера. К примеру, громкие звуки или мерцающее освещение могут напомнить многим о взрывах, и важно подумать об этом заранее.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Одно из определений безбарьерности – это когда удобно всем без исключения. Думаю, оно могло бы быть основным принципом на уровне государства и общества. Потому что люди с опытом войны – это сейчас все мы. Вот почему безбарьерные события и вообще безбарьерная жизнь нужна всем нам", – добавила Елена.

На мероприятии Зеленская предстала в деловом синем костюме, состоявшем из жакета на запах и широких брюк, молочной рубашке и черных кожаных туфлях. Талию первая леди подчеркнула черным ремешком.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена сделала ровную укладку с боковым пробором, макияж в нежных оттенках и завершила лук золотыми серьгами.

Напомним, Елена Зеленская на встрече с мэром Парижа появилась в деловом костюме в пастельном оттенке, состоявшем из брюк и жакета интересного кроя.

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