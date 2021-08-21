С зонтиком как у герцогини Кембриджской: кронпринцесса Мэри появилась в ярком образе

С зонтиком как у герцогини Кембриджской: кронпринцесса Мэри появилась в ярком образе

Для рабочего мероприятия она выбрала стильный деловой аутфит.

Кронпринцесса Дании Мэри приняла участие в конференции по правам человека проходившей с 16 по 20 августа.

Для мероприятия Мэри выбрала белую блузу от бренда Britt Sisseck и розовые брюки-палаццо от британского бренда 3.1 Phillip Lim. Завершили образзамшевые туфли от Jimmy Choo и коричневая квадратная сумка MaxMara.

Кронпринцесса Дании Мэри / Getty Images

В день конференции в Копенгагене лил сильный дождь, поэтому кронпринцесса воспользовалась зонтом-тростью.

Кронпринцесса Дании Мэри / Getty Images

Забавно, что точно с таким же зонтом ранее ну публике появилась герцогиня Кембриджская Кейт.

Кэтрин, герцогиня Кембриджская / Getty Images

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Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик (7 фото)

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