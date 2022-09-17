Сам уже и ходить не может: очевидцы засняли, как Путина вел под руку Эрдоган

Президент РФ Путин крайне странно ведет себя на публике, лишь подогревая слухи о том, что с его здоровьем все весьма печально.

В четверг, 15 сентября, главы государств, участвующие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, провели неформальную встречу. Главным действующим лицом во время неофициальной части саммита был президент Турции Реджеп Эрдоган.

В телеграмм-каналах появилось видео, на котором видно, как Путин идет рядом с Эрдоганом, и президент Турции при этом держит диктатора под руку. При этом больше никто из большой делегации не шел таким странным образом.

Возможно, Реджепу пришлось придерживать Путина под руку из-0за плохого самочувствия последнего, но это остается загадкой.

Известно, что поехавший в Узбекистан на саммит Шанхайской организации сотрудничества Путин, принимал участие в церемонии посадки деревьев руководителями стран-участниц встречи. Ему даже выдали золотую (в буквальном смысле слова) лопату, которой президент страны-агрессора пытался кое как орудовать. Кто знает, быть может, после таких физических нагрузок Путин даже идти самостоятельно не мог.

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