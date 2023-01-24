Сама не ожидала: как выглядела самая смешная прическа королевы Камиллы

Королева Камилла уже привыкла, что иногда во время королевских прогулок и светских выходов с ней могут случаться разные забавные ситуации. Особенно когда речь идет о ее прическе.

Ветер частенько портит укладки Камиллы. Но вот с такой прической мы не видели королеву уже очень давно. Однажды супруга Чарльза принимала участие в 10-й ежегодной премии Bbc Radio 4 Food and Farming Awards в Broadcasting House в Портленд-плейс, в Лондоне. Ветер в тот день был таким сильным, что ее волосы буквально разлетелись в разные стороны, а от укладки не осталось и следа.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали забавное фото королевы Елизаветы II, которая однажды во время своего визита в Оман была запечатлена фотографами в тот момент, когда ветер вздернул с ее головы шляпку. А Ее Величество, видимо, совсем не ожидала такого поворота событий.

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