Сама себя прорекламировала: как "вирусная" гостья Трампа воспользовалась вниманием в Белом доме

Джейми Ли Франклин / © Getty Images

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10 августа 27-летняя Джейми Ли Франклин— основательница и генеральный директор консервативного медиа- и лайфстайл-бренда The Conservateur — стала всемирно известной. Девушка «вируснила» в соцсетях из-за новой теории заговора вокруг президента США Дональда Трампа.

Джейми пригласили в Белый дом, и она стояла рядом с президентом США, когда он подписывал указ о федеральных рекомендациях по вакцинации детей. Пользователи предположили, что Франклин «ударила» Трампа электрошоком, чтобы он проснулся, нажав на скрытую кнопку на животе.

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Дата публикации 11:06, 12.08.26 Количество просмотров 54 Видео с Трампом породило теорию о том, что его будят специальной кнопкой

На самом деле Джейми Ли Франклин беременна и поэтому держала руку на животе. Её появление в Овальном кабинете не было связано с пробуждением президента, однако, поскольку ей представилась возможность посетить Белый дом, женщина решила воспользоваться случаем и прорекламировать себя. Дело в том, что на шее Джейми был красно-белый платок с принтом в виде листьев и надписью J’Adore Conservateur — «Я люблю консервативное» — это игра слов: французское J’adore («я обожаю») соединили с Conservateur («консервативный» / «консерватор»), отсылая к названию бренда The Conservateur.

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Джейми Ли Франклин / © Getty Images

Стоимость такого платка составляет 228 долларов, а создан он брендом Джейми в сотрудничестве с нью-йоркским брендом Brescia.

Платок Джейми Ли Франклин / фото: Brescia

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