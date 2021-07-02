Сама за рулем: 95-летняя королева Елизавета II приехала на конное шоу в Виндзор

Королева Елизавета II завершила свою поездку в Шотландию и вернулась в Виндзор.
Вчера вечером Ее Величество видели на Королевском виндзорском конном шоу в Виндзоре. Елизавета II в сопровождении Пенелопы Нэтчбулл, графини Маунтбеттен Бирмы, Руперта Понсонби, лорда де Моли (хозяина лошади королевы Елизаветы II) и Люсинды Понсонби, леди де Моли наблюдала за соревнованиями.
Монарх приехала в том же бирюзовом пальто, в котором была во время посещения Эдинбургского института вчера днем.
Только шляпу сняла и надела солнцезащитные очки. Помада на губах королевы и украшения были теми же, что и прежде на мероприятии днем. После соревнований королева сама села за руль и отправилась в Виндзорский замок, который стал для нее после смерти супруга принца Филиппа постоянной резиденцией.
Напомним, на конном шоу также присутствовала любимая невестка королевы Елизаветы II – графиня Софи Уэссекская.