Сама за рулем: 95-летняя королева Елизавета II приехала на конное шоу в Виндзор

Сама за рулем: 95-летняя королева Елизавета II приехала на конное шоу в Виндзор

Королева Елизавета II завершила свою поездку в Шотландию и вернулась в Виндзор.

Вчера вечером Ее Величество видели на Королевском виндзорском конном шоу в Виндзоре. Елизавета II в сопровождении Пенелопы Нэтчбулл, графини Маунтбеттен Бирмы, Руперта Понсонби, лорда де Моли (хозяина лошади королевы Елизаветы II) и Люсинды Понсонби, леди де Моли наблюдала за соревнованиями.

Королева Елизавета II / Getty Images

Монарх приехала в том же бирюзовом пальто, в котором была во время посещения Эдинбургского института вчера днем.

Королева Елизавета II в Эдинбурге / Getty Images

Только шляпу сняла и надела солнцезащитные очки. Помада на губах королевы и украшения были теми же, что и прежде на мероприятии днем. После соревнований королева сама села за руль и отправилась в Виндзорский замок, который стал для нее после смерти супруга принца Филиппа постоянной резиденцией.

Королева Елизавета II / Getty Images

Королева Елизавета II / Getty Images

Напомним, на конном шоу также присутствовала любимая невестка королевы Елизаветы II – графиня Софи Уэссекская.

Графиня Софи Уэссекская / Getty Images

Королева Елизавета II в Шотландии (13 фото)

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