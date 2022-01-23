Сама за рулем: испанскую принцессу Елену запечатлели папарацци

Папарацци охотятся не только за членами британской королевской семьи, но и за остальными роялс тоже.

К примеру, в испанском королевстве на этой неделе произошел громкий скандал, потому что мужа принцессы Кристины (сестры короля Испании Филиппа VI) запечатлели во время пляжной прогулки с любовницей.

Иньяки Урдангарин не просто попал под прицел репортеров, но и впоследствии выкрутился, сказав в комментарии: "Мы справимся с ситуацией спокойно и, как всегда, вместе".

Принцесса Кристина и Иньяки Урдангарин / Getty Images

Охотятся представители СМИ и за сестрой принцессы Кристины – инфантой Еленой. Ее запечатлели фотографы, когда Елена была за рулем. Даже удивительно, как папарацци ее узнали, Ведь Елена была в очках и защитной маске.

Принцесса Елена / Getty Images

Кстати, в Испании все члены королевской семьи придерживаются строгих правил карантина. Король Филипп VI и королева Летиция также на всех публичных мероприятиях появляются с защитными масками на лицах.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

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