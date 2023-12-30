Самая богатая королевская внучка: каким состоянием владеет принцесса Шарлотта

Ее колоссальный вклад в королевскую экономику на миллиарды фунтов больше, чем вклад ее братьев и родителей. Все дело в том, что финансовое влияние девушки огромно, и когда она ассоциируется с брендом, продажи имеют тенденцию "взлетать до небес". Эксперты заметили, что она особенно помогает модным компаниям, пишет express.

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Собственный капитал принцессы Шарлотты составляет около 3,9 миллиарда фунтов стерлингов, что на много больше, чем 99 миллионов фунтов принца Луи и 3,6 миллиарда фунтов принца Джорджа.

Шарлотта — юная модница, а в ее гардеробе много нарядов от брендов Boden, Trotters, Ralph Lauren, Amaya.

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Несмотря на свое неприличное богатство, Шарлотте недавно вместе с мамой Кейт и братьями помогала выбрать и сортировать подарки тем семьям, у которых недостаточно денег, чтобы позволить себе даже коробку Lego. Состояние Шарлотты эквивалентно ста сорока миллионам коробок Lego, но благотворительные организации были ей бесконечно благодарны за помощь в выборе подарков для девочек такого же возраста.

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