Самая богатая королевская внучка: каким состоянием владеет принцесса Шарлотта

Восьмилетняя дочь принца и принцессы Уэльских невероятно богата.
Ее колоссальный вклад в королевскую экономику на миллиарды фунтов больше, чем вклад ее братьев и родителей. Все дело в том, что финансовое влияние девушки огромно, и когда она ассоциируется с брендом, продажи имеют тенденцию "взлетать до небес". Эксперты заметили, что она особенно помогает модным компаниям, пишет express.
Собственный капитал принцессы Шарлотты составляет около 3,9 миллиарда фунтов стерлингов, что на много больше, чем 99 миллионов фунтов принца Луи и 3,6 миллиарда фунтов принца Джорджа.
Шарлотта — юная модница, а в ее гардеробе много нарядов от брендов Boden, Trotters, Ralph Lauren, Amaya.
Несмотря на свое неприличное богатство, Шарлотте недавно вместе с мамой Кейт и братьями помогала выбрать и сортировать подарки тем семьям, у которых недостаточно денег, чтобы позволить себе даже коробку Lego. Состояние Шарлотты эквивалентно ста сорока миллионам коробок Lego, но благотворительные организации были ей бесконечно благодарны за помощь в выборе подарков для девочек такого же возраста.
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