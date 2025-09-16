Самая красивая европейская принцесса: Алексия Нидерландская на открытии парламента

Принцесса Нидерландов АлексияПринцесса Нидерландов Алексия / © Getty Images

20-летняя принцесса Нидерландов Алексия — средняя из троих дочерей короля Виллема-Александра и королевы Максимы — появилась на государственном мероприятии Дне принца (Prinsjesdag) в Гааге во время которого ее отец произнес тронную речь.

Принцесса Нидерландов Алексия / © Getty Images

Девушка выглядела сногсшибательно, поскольку в ее образе сочеталась строгость и элегантность. Алексия надела на государственное мероприятие длинное платье баклажанового цвета от бренда Solace London, у которого один рукав был длинный и немного расклешенный, а другой в виде кейпа.

Наряд Алексия дополнила клатчем от ZARA, кожаными перчатками и украшениями своей матери. Волосы принцесса собрала в низкий пучок, а на лице сделала легкий дневной макияж.

Принцесса Нидерландов Алексия / © Getty Images

Возможно, ей нужно было подобрать более классическую обувь к такому платьяю, но она выбрала удобные туфли на танкетке, а также в отличии от своей старшей сестры Амалии отказалась от шляпки.

Принцесса-наследница же — 21-летняя Катарина-Амалия — отдала предпочтения платьяю цвета сливочного маста с кейп-накидкой, а которолева Максима надела платье, которео ранее уже неоднократно носила — наряд серого цвета от нидерландского дизайнера Яна Таминьяу, который дополнила шляпой и перчатками.

Королева Максима, король Виллем-Александр и принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Отметим также, что День принца проводится каждый год в третий вторник сентября. Это важный день для политики Голландии, потому что Его Величество Король произносит тронную речь, в которой представляет в общих чертах политику правительства на следующий год. По сути это день официального открытия нового парламентского года в Нидерландах. В этом году в своей рече король вспомнил Украину и отметил, что Нидерланды продолжат поддержку нашей стране.