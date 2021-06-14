Самая мускулистая королева: Летиция в голубом платье сверкнула бицепсом

Испанская королева продемонстрировала красивые рельефные руки.

Сегодня, 14 июня, король Испании Филипп VI с супругой королевой Летицией побывали во дворце Сан-Тельмо в Севилье. Там Филиппу VI вручили первую Почетную медаль Андалусии.

По прибытии на мероприятие их встретили вице-президент Испании Кармен Кальво и президент регионального правительства Андалусии Хуан Мануэль Морено.

Королева Летиция и король Испании Филипп VI / Getty Images

Для этого события королева Летиция выбрала нежный образ. На ней было светло-голубое платье длины миди без рукавов, украшенное на талии двумя пуговицами, инкрустированными камнями. Наряд отлично сидел на изящной фигуре королевы.

Летиция является не только одной из самых стройных королев, но и самой мускулистой. Фотографы запечатлели ее красивые рельефные руки, которыми может похвастаться не каждая спортивная женщина.

Королева Летиция / Getty Images

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Платье Летиция скомбинировала с клатчем в тон и лакированными бежевыми лодочками на шпильках. Волосы она распустила, сделала легкий макияж и украсила уши серьгами с бриллиантами. На лице у нее была белая маска.

Король Филипп VI был одет в черный костюм, белую рубашку и золотистый галстук в мелкие точки.

Напомним, недавно испанская королева посетила саммит Santander Womennow в Мадриде. Там она предстала в нежно-розовом обтягивающем платье без рукавов от Michael Kors с декоративными пуговицами в районе бедер. На талии у нее был пояс цвета металлик. Летиция выглядела очень изысканно и стильно.

Королева Летиция / Getty Images

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Декольте королевы Летиции (7 фото)

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