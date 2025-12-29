Королева Летиция / © Getty Images

Год для супруги короля Испании Филиппа VI выдался очень насыщенным. Она посетила бесчисленное количество рабочих встреч, где публика видела ее в стильных брючных костюмах, которые так полюбились в этом году королеве.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция с дочерью принцессой Леонор / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Также королева побывала на государственных банкетах, что является неотъемлемой частью ее жизни. Там она демонстрировала образы в роскошных вечерних платьях, тиарах и украшениях из королевской сокровищницы.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Associated Press

Королева Летиция с мужем королем Филиппом VI и президентской четой Германии / © Getty Images

Образы Летиции в платьях тоже покорили сердца многих ее поклонников.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Напомним, ранее мы собрали для вас материал о том, какие украшения часто носит королева Летиция.