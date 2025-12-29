- Дата публикации
Самая стильная королева года: вспоминаем образы супруги короля Испании — Летиции
Испанская королева Летиция в этом году очень много работала и посещала различные мероприятия. Мы решили вспомнить образы королевы, которые нам запомнились в 2025-м больше всего.
Год для супруги короля Испании Филиппа VI выдался очень насыщенным. Она посетила бесчисленное количество рабочих встреч, где публика видела ее в стильных брючных костюмах, которые так полюбились в этом году королеве.
Также королева побывала на государственных банкетах, что является неотъемлемой частью ее жизни. Там она демонстрировала образы в роскошных вечерних платьях, тиарах и украшениях из королевской сокровищницы.
Образы Летиции в платьях тоже покорили сердца многих ее поклонников.
