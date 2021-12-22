Самая странная открытка года: испанские монархи показали свою карточку

Бывшего испанского короля Хуан Карлоса I давно никто не видел, но рождественская открытка от его имени и имени его супруги королевы Софии была представлена публике.

Карточку, на которой нет фотографий королевской четы, а есть только их подписи, представил королевский двор Испании.

После коррупционного скандала, который был обнародован в 2020 году, король Хуан Карлос I сбежал из Испании в Доминиканскую Республику. Тогда официально дворец эту информацию не подтвердил, но с тех самых пор на публике короля больше никто не видел.

Рождественская открытка королевской семьи Испании / Getty Images

В отличие от его 83-летней супруги Софии, которая регулярно появляется на светских мероприятиях и мелькает перед камерами фотографов. Буквально на выходных королева София посетила концерт испанского певца Рафаэля.

Королева София / Getty Images

Примечательно, что еще несколько лет назад король и королева вместе фотографировались для рождественской открытки. Но, видимо, сейчас сделать фото не предоставляется возможным. Или же подданным не хотят напоминать о короле, который погряз в скандалах.

Открытка испанских монархов 2018 года / Getty Images

Также ранее свою рождественскую открытку представили королева Летиция и король Филипп VI.

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