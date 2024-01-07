Самая трудолюбивая: принцесса Анна первая из королевской семьи посетила мероприятие в новом году

Принцесса Анна – первая, кто из членов королевской семьи Британии вернулся к работе в новом году.

Ранее на этой неделе Ее Высочество посетила Оксфордскую фермерскую конференцию в качестве почетного президента организации. Выступая на мероприятии с официальной речью, королевская принцесса заявила, что "фермерство как семейное предприятие имеет долгосрочную ценность".

Принцессу Анну часто называют самой трудолюбивой королевской особой из-за количества обязательств, которые она берет на себя каждый год, и похоже, что она не будет сбавлять темп в 2024 году.

@oxfordfarming Honorary Patron HRH Princess Royal emphasised that “farming as a family enterprise understands long-term value.” Convenience has its downsides & doesn’t have much of a long-term outlook. #OFC24 pic.twitter.com/9NcrHvsae7 — Crediton Milling (@CreditonMilling) January 4, 2024

На следующей неделе сестра короля Чарльза III собирается отправиться в Шри-Ланку с рабочим визитом, а вот другие члены семьи, вероятно, все еще находятся в Сандрингеме, где проводят зимний отпуск.

Принцесса Анна и Тимоти Лоренс / Фото: Getty Images

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