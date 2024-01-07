Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Самая трудолюбивая: принцесса Анна первая из королевской семьи посетила мероприятие в новом году

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
166
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Самая трудолюбивая: принцесса Анна первая из королевской семьи посетила мероприятие в новом году

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Принцесса Анна – первая, кто из членов королевской семьи Британии вернулся к работе в новом году.

Ранее на этой неделе Ее Высочество посетила Оксфордскую фермерскую конференцию в качестве почетного президента организации. Выступая на мероприятии с официальной речью, королевская принцесса заявила, что "фермерство как семейное предприятие имеет долгосрочную ценность".

Принцессу Анну часто называют самой трудолюбивой королевской особой из-за количества обязательств, которые она берет на себя каждый год, и похоже, что она не будет сбавлять темп в 2024 году.

На следующей неделе сестра короля Чарльза III собирается отправиться в Шри-Ланку с рабочим визитом, а вот другие члены семьи, вероятно, все еще находятся в Сандрингеме, где проводят зимний отпуск.

Принцесса Анна и Тимоти Лоренс / © Getty Images
Принцесса Анна и Тимоти Лоренс / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
166
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация