Самая ярая болельщица: фотографы запечатлели графиню Уэссекскую в Аскоте

Она отдала предпочтение наряду с вышивкой и ярким аксессуарам.

В английском городке Аскот сегодня третий день королевских скачек, которые традиционно посещают различные гости и члены королевской семьи. Жена младшего сына королевы Елизаветы графиня Уэссекская Софи пришла на мероприятие в платье изумрудного цвета, которое имело рукав в три четверти и юбку с вышивкой.

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Подчеркнул платье элегантный пояс с черной брошкой. А вот из украшений графиня выбрала золотые сережки с камнями и минималистичный браслет на руке.

Главным украшением образа и обязательной деталью дресс-кода являются шляпки, поэтому графиня Софи появилась в аксессуаре нежно-бежевого цвета, который украшали крупные розы и перья. В руке она несла клатч со змеиным принтом, который идеально сочетался с ее нюдовыми туфлями.

Софи, графиня Уэссекская / Getty Images

Но также фотографам удалось запечатлеть Софи во время самих перегонов. Видимо, она очень болела за какую-то лошадь и она победила, ведь графиня радостно подняла руки вверх.

Софи, графиня Уэссекская / Getty Images

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Royal Ascot 2021 (22 фото)

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