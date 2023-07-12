Самая яркая блондинка на саммите НАТО: премьер-министр Эстонии подчеркнула стройную фигуру платьем цвета фуксии

Кая Каллас выбрала для своего появления красивый яркий наряд.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас принимает участие в саммите НАТО в Вильнюсе. В первый день саммита она появилась в ярком аутфите. На политике было платье миди цвета фуксии с атласной линией вдоль наряда и с короткими рукавами. Платье отлично подчеркнуло ее стройную фигуру.
Образ Каллас дополнила бежевыми замшевыми туфлями на стойких каблуках. Кая сделала аккуратную укладку и нежный макияж. На руке у нее были серебряные часы.
Во второй день саммита премьер предстала в клетчатом платье, которое дополнила бордовым поясом на талии.
Напомним, неофициальный ужин в рамках саммита НАТО посетила первая леди Франции Брижит Макрон, сиявшая в коротком платье от ее любимого бренда Louis Vuitton с длинными рукавами, воротником-стойкой и каймой в зоне декольте и на талии.
Читайте также: