- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 109
- Время на прочтение
- 1 мин
Самая яркая королева года: вспоминаем образы жены короля Нидерландов — Максимы
Королева Нидерландов Максима в 2025 году блистала на разных мероприятиях — публичных и семейных. Вспоминаем ее самые яркие образы.
Ее Величество демонстрировала роскошные луки в пальтах-кейп, которые носила с платьями.
А также отдавала предпочтение классическим и ярким пальто, которые удачно комбинировала с головными уборами, обувью и аксессуарами.
Мы видели много выходов Максимы в брюках или брючных костюмах, которые ей очень идут. Преимущественно такие наряды она носила на деловые встречи и мероприятия.
А для государственных мероприятий и банкетов королева Максима выбирала вечерние платья и тиары.
Напомним, ранее мы показывали образы самой стильной королевы 2025 года.