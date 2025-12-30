ТСН в социальных сетях

Самая яркая королева года: вспоминаем образы жены короля Нидерландов — Максимы

Королева Нидерландов Максима в 2025 году блистала на разных мероприятиях — публичных и семейных. Вспоминаем ее самые яркие образы.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Associated Press

Ее Величество демонстрировала роскошные луки в пальтах-кейп, которые носила с платьями.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

А также отдавала предпочтение классическим и ярким пальто, которые удачно комбинировала с головными уборами, обувью и аксессуарами.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Король Виллем-Александр, принцесса Катарина-Амалия и королева Максима / © Getty Images

Король Виллем-Александр, принцесса Катарина-Амалия и королева Максима / © Getty Images

Мы видели много выходов Максимы в брюках или брючных костюмах, которые ей очень идут. Преимущественно такие наряды она носила на деловые встречи и мероприятия.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

А для государственных мероприятий и банкетов королева Максима выбирала вечерние платья и тиары.

Король Виллем-Александр, королева Максима принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Король Виллем-Александр, королева Максима принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима, король Виллем-Александр и принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Королева Максима, король Виллем-Александр и принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Напомним, ранее мы показывали образы самой стильной королевы 2025 года.

