Само очарование: принцесса Евгения опубликовала новые фото сына-именинника

Сегодня Эрнесту Бруксбэнку исполняется один год. По этому случаю принцесса Йоркская запостила аж четыре снимка, на которых запечатлен ее младший сын, а на одном из них его целует старший брат Август.

"Один год тебе, мой дорогой Эрнест. С днем ​​рождения!! Мы все тебя очень любим, особенно твою огромную улыбку, которую ты даришь миру... но ты всегда приберегаешь особенную улыбку для мамы. Ххх ", - написала в подписи к фотографиям принцесса.

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Мы также собрали для вас еще несколько других фотографий маленького Эрнеста, которыми его мама делилась с публикой.

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