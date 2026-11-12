Само очарование: принцесса Уэльская снова показала, как любит детей, во время публичного мероприятия

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Реклама

Кейт нежно умилялась очаровательным малышам — после того, как рассказала о своем выздоровлении от рака в редком интервью для журнала Country Life, редактором нового выпуска которого стал ее муж — принц Уильям.

Кэтрин встретилась с медицинскими работниками, использующими недавно введенную шкалу оценки тревоги у младенцев (ADBB) для выявления ранней абстинентной реакции у детей в возрасте от 0 до 24 месяцев.

Реклама

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Она воочию увидела, как расширяется проект, финансируемый ее Королевским фондом по развитию детей раннего возраста, и ей сказали, что ее идеи превратился в новаторский, преобразующий инструмент, помогающий детям.

Реклама

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Во время визита Кэтрин продемонстрировала свою любовь к детям. Она размахивая ленточками, передавая резиновые прорезыватели для зубов и помогая малышам собирать пазлы, развлекала троих детей в возрасте от пяти с половиной до девяти месяцев, беседуя с их матерями.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Кейт также наблюдала, как недоношенную малышку Энид осторожно осматривал медицинский работник, пока она играла и общалась со своей своей матерью Эми.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Не секрет, что Кэтрин обожает детей и всегда на мероприятиях, где есть младенцы или дети старшего возраста, она проявляет свой интерес и общается с ними, играет или как-то по-другому взаимодействует.

Новости партнеров