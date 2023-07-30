Самое известное платье в мире: история роскошного свадебного наряда принцессы Дианы

Хотя сейчас это платье уже не в моде, но за годы своего существования оно стало настолько культовым и узнаваемым, что не говорить о нем просто невозможно.

29 июля 1981 года мир увидел одно из самых культовых и узнаваемых свадебных платьев всех времен – роскошный наряд, в котором леди Диана Спенсер вышла замуж за наследника британского престола принца Чарльза. Церемония венчания проходила в соборе Святого Павла в Лондоне. Как и день свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон, день свадьбы Дианы и Чарльза был объявлен выходным.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Associated Press

Свадебный наряд Дианы был разработан в соответствии с ее пожеланиями супружеской парой валлийских модельеров Дэвидом и Элизабет Эмануэль.

Дэвид и Элизабет Эмануэль / Фото: Getty Images

На момент создания платье оценивалось в 9 тысяч фунтов (около 11 538 долларов), было сшито из шелковой тафты цвета слоновой кости и украшено кружевами, ручной вышивкой, пайетками и десятью тысячами жемчужин. Оно имело 8-метровый шлейф из тафты (самый длинный в истории королевских платьев), обшитый старинными кружевами, а также пышные рукава, характерные для моды 80-х годов.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Getty Images

"Платье было типичным для стиля начала 80-х – романтичное, пышное, но нам нужно было сделать его правильно, потому что мы знали, что оно войдет в историю", – рассказывала Vogue его создательница Элизабет Эмануэль.

Эскиз платья принцессы Дианы / Фото: Getty Images

"Диана была очень заботливой и ни в коем случае не величественной. Я думаю, что она нашла весь этот опыт очень забавным – она часами стояла неподвижно и никогда не жаловалась на булавки. Она была просто сказочной", –добавила дизайнер и отметила, что леди Спенсер всегда забегала к швеям, чтобы поздороваться.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Getty Images

"У нас не было руководств или инструкций, поэтому мы придумали это удивительное, полностью оригинальное платье, которое, как мы знали, будет выделяться на ступенях собора Святого Павла", – отмечает Элизабет.

Платье тщательно охранялось, его разработка и дизайн хранились в строжайшем секрете, а также, на случай, если с ним что-то случится, у дизайнеров было запасное. Но было то, что Дэвид и Элизабет не учли – ткань платья. Дело в том, что пока Диана доехала до собора, юбка немного помялась и выглядела не очень опрятно.

Свадьба Дианы Спенсер и принца Чарльза / Фото: Associated Press

В качестве амулета на удачу дизайнеры прикрепили к этикетке наряда безделушку из 18-каратного золота, усыпанную белыми бриллиантами. Также они разработали зонт на случай дождя, который соответствовал платью по дизайну, хотя, по правде говоря, он был просто декоративной деталью и принес бы мало пользы невесте, если бы погода действительно испортилась.

Эскиз туфель принцессы Дианы / Фото: Getty Images

Также особое внимание было уделено свадебным туфлям принцессы Дианы. Они были разработаны знаменитым обувщиком Клайвом Шилтоном и были на маленьких каблуках, чтобы принцесса не казалась выше своего жениха Чарльза. Туфли замысловато задекорировали 500 пайетками, 100 жемчужинами, а вот подошва была замшевой с орнаментом. Также на обуви невесты были нарисованы первые буквы имен жениха и невесты – "Ч" и "Д".

Туфли принцессы Дианы / Фото: Getty Images

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Associated Press

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