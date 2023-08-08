Самое любимое украшение: уже известно, кому досталось жемчужное ожерелье Елизаветы II

Королеву Елизавету II невозможно было представить без культового жемчужного ожерелья на шее, которое она носила почти всегда во время своего появления на публичных мероприятиях.

Спустя почти год после смерти королевы стало известно, кому же досталось ее культовое ожерелье в наследство. Ее дочь – королевская принцесса Анна – получила украшение матери. Это жемчужное ожерелье с тремя нитями, которое королева Елизавета носила на протяжении почти всей своей жизни.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Анна стала его обладательницей в сентябре 2022 года, почти сразу же после смерти матери, сообщает express.

Покойная королева получила ожерелье из натурального жемчуга в подарок от своего отца, короля Георгия VI. Украшение оценивается в сумму от 800 000 до 1 миллиона фунтов стерлингов и имеет сентиментальную ценность. Аналитики Diamonds Factory подсчитали, что каждая жемчужина стоит от 2000 до 3000 фунтов стерлингов (2500-3500 тыс. долларов).

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Принцесса Анна тоже любит носить жемчуг, но в ожерелье Елизаветы II еще на публике не появлялась. Королевской принцессе принадлежат и другие ожерелья, которые ранее принадлежали королеве Елизавете II.

Королева Елизавета II и ее дочь принцесса Анна / Фото: Getty Images

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