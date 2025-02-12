Самолет с королевой Матильдой на борту совершил аварийную посадку: что произошло

Королева Матильда в настоящее время находится в Коста-Рике в рамках трехдневного королевского тура. Однако ее поездка началась со страшного момента, когда ее самолет был вынужден совершить экстренную посадку.

Приоритетная посадка предоставляется самолетам, когда у самолета возникает чрезвычайная ситуация или другая критическая причина, что позволяет им приземлиться раньше самолетов, которые в противном случае были бы перед ними в очереди. Выяснилось, что у самолета, перевозившего бельгийскую королеву, во время полета треснуло лобовое стекло, пишет Hello!.

Самолет приземлился на 15 минут раньше запланированного времени, и хотя этот момент мог вызвать беспокойство у экипажа на борту, похоже, ситуация не распространилась на других пассажиров.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Королевский комментатор Вим Дехандсхуттер, комментируя событие X, написал: "Самолет с бельгийской королевой Матильдой приземлился в Коста-Рике с треснувшим лобовым стеклом, согласно этому сообщению и местным СМИ.

"Я был на этом рейсе. Как пассажиры, мы ничего не заметили и не получили никаких уведомлений во время полета или при посадке".

Он добавил: "Наш рейс KLM вылетел из Схипхола с опозданием на 20 минут, была турбулентность — как и на многих рейсах — и посадка была довольно жесткой, но, похоже, ничего тревожного не было. Поэтому я был немного удивлен, когда прочитал сообщения в местных СМИ и на X об "аварийной посадке"".

Уже по приезду во время первого выхода королева посетила проект "Безопасные пространства для детей и подростков" в Сан-Хосе.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

А сегодня Матильда побывала в Фонде Льовера по предоставлению убежища мигрантам. Для нового появления на публике супруга бельгийского короля выбрала зеленое платье с розовым принтом, а на ее пальце сверкало помолвочное кольцо с сапфиром.

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