Самый громкий разрыв в истории: 25 лет со дня развода Дианы и Чарльза

28 августа 1996 года принцесса Уэльска Диана официально развелась со своим мужем принцем Чарльзом после пятнадцати лет брака.

В браке ни Диана, ни Чарльз счастливы не были, хотя с экранов телевизоров и фото в газетах пара казалась очень красивой и влюбленной. Пышная свадьба пары казалась сказкой, а подвенечный наряд Дианы жаждала каждая девушка страны. Однако за сказочной картинкой скрывались скандалы и непонимания пары, булимия Дианы, ее попытки самоубийства и измены Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз.

"Ну, нас было трое в этом браке, поэтому было тесновато", - сказала она в скандальном интервью для ВВС.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Getty Images

Окончательно они поняли, что совершенно несовместимы через пять лет супружеской жизни. Уже в начале 1990-х годов брак принца и принцессы Уэльских развалился полностью. Они практически не жили вместе и имели романы на стороне, пресса охотилась за каждым их шагом, а записи слитых телефонных разговоров становились сенсацией.

29 июня 1994 года в телеинтервью с Джонатаном Димблби принц Чарльз подтвердил свой внебрачный роман с Камиллой Паркер-Боулз, сказав, что возобновил эти отношения в 1986 году, когда его брак с Дианой был "безвозвратно разрушен".

Принцесса Диана и принц Чарльз после репетиции своей свадьбы, 27 июля 1981 года / Associated Press

В 1995 году Диана под давлением дает интервью журналисту Мартину Баширу, которое вышло в программе "Панорама". В нем она впервые рассказала о проблемах в браке и своем здоровье. Программа стала сенсацией во всем мире и была одним из самых ярких свидетельств разрыва леди Дианы и принца.

20 декабря 1995 года Букингемский дворец официально объявил, что королева послала письма Чарльзу и Диане, в которых посоветовала им развестись. Этот жест королевы был поддержан премьер-министром и высокопоставленными тайными советниками. Окончательное решение было принято после двухнедельных переговоров. Принц Чарльз в письменном заявлении официально согласился на развод. А принцесса объявила о своем согласии в феврале 1996 года, после переговоров с Чарльзом и представителями королевы. Это вызвало раздражение Букингемского Дворца, потому что она огласила свои собственные условия развода, о которых они окончательно договорились в июле 1996 года.

Газеты Великобритании вышли заголовками о письме Елизаветы сыну и Диане / Getty Images

28 августа 1996 года пару официально развели. После расторжения брака Диана получила 17 млн фунтов стерлингов, и еще по 400 тысяч ежегодно. Супруги подписали соглашение о конфиденциальности, которое запрещало им обсуждать детали развода или их супружеской жизни. Диана сохраняет титул "Диана, принцесса Уэльская", но больше "Ее Королевское Высочество" обращаться к ней не могли. После развода они больше не разговаривали друг с другом.

Документ о разводе принца Чарльза и принцессы Дианы / Getty Images

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Принцесса Диана и принц Чарльз (11 фото)

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