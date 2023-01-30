Самый красивый монарх: интересные факты из биографии испанского короля Филиппа VI

Филипп VI вступил на престол Испании после отречения его отца короля Хуан Карлоса I 19 июня 2014 года. Филипп VI – младший из троих детей королевы Софии и короля Хуан Карлоса I. При рождении Филипп получил титул инфанта.

Король Испании Хуан Карлос I и маленький принц Филипп / Фото: Getty Images

Когда его отец был провозглашен королем 22 ноября 1975 года, инфант Филипп стал наследником престола. В 1977 году получил титулы принца Астурийского, принца Жиронского и принца Вианского. А в 18-летнем возрасте Филипп принес присягу на верность Конституции и королю в испанском Парламенте, полностью приняв на себя роль наследника испанской короны.

Король Испании Филипп VI / Фото: Getty Images

Учился будущий король в Мадриде, потом год провел в Канаде после чего вернулся в Испанию и поступил в Военную академию в Сарагосе. А после изучал юриспруденцию и экономику в Мадридском автономном университете. У короля есть диплом магистра в области международных отношений Джорджтаунского университета (США).

Король Испании Филипп VI / Фото: Getty Images

Филипп VI был членом олимпийской сборной Испании по парусному спорту на летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне. Со спортом король до сих пор на "ты", летом он принимает участие в парусных соревнованиях.

19 июня 2014 года прошла церемония восшествия принца Фелипе на престол в качестве нового короля Испании под именем Филипп VI. Он был официально приведен к присяге и провозглашен королем на заседании Генеральных кортесов Испании.

Филипп VI стал самым молодым монархом в Европе, будучи на девять месяцев моложе, чем король Нидерландов Виллем-Александр. И, несомненно, одним из самых красивых.

Король Испании Филипп VI с супругой и детьми / Фото: Getty Images

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С 2004 года Филипп VI женат на журналистке Летиции Ортис Рокасолано. В 2005 году королева-консорт родила ему первую дочь инфанту Леонор, а в 2007 году – вторую инфанту Софию. За венчанием этой пары наблюдало 1,5 миллиарда человек по всему миру. Сегодня королева Летиция выполняет свои королевские обязанности с большой охотой. К жизни в королевской семье бывшая журналистка приспособилась быстро и нашла себе занятия по душе. Их с Филиппом VI пару часто в прессе называют одной из самых красивых королевских пар современной монархии.

Король Испании Филипп VI и королева Летиция / Фото: Getty Images

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