"Самый лучший": Меган Маркл поделилась трогательным видео принца Гарри с их детьми в честь Дня отца

Принц Гарри с дочерью Лилибет / © Instagram Меган Маркл

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Герцогиня Сассекская поделилась роликом, где собрала подборка фото и видео принца Гарри с их двумя детьми — 6-летним Арчи и 4-летней Лилибет в честь Дня отца.

«Самый лучший», — подписала свой пост Меган. «С Днем отца, наш любимый парень 💕».

В большей части отснятого материала Гарри смеется и играет с Арчи и Лилибет, следует за Арчи, когда тот едет на велосипеде, и держит на руках своих детей в их раннем возрасте.

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Видеоролик выглядит очень мило.

Напомним, Кенсингтонский дворец также поделился двумя новыми фотографиями принца Уильяма с тремя детьми.

Принц Уильям с детьми / © Instagram принца и принцессы Уэльских

А в аккаунте королевской семьи опубликовали фото короля Чарльза III и королевы Камиллы с их отцами.