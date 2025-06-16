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"Самый лучший": Меган Маркл поделилась трогательным видео принца Гарри с их детьми в честь Дня отца
Меган Маркл поделилась в блоге редкими кадрами принца Гарри с двумя детьми в честь Дня отца.
Герцогиня Сассекская поделилась роликом, где собрала подборка фото и видео принца Гарри с их двумя детьми — 6-летним Арчи и 4-летней Лилибет в честь Дня отца.
«Самый лучший», — подписала свой пост Меган. «С Днем отца, наш любимый парень 💕».
В большей части отснятого материала Гарри смеется и играет с Арчи и Лилибет, следует за Арчи, когда тот едет на велосипеде, и держит на руках своих детей в их раннем возрасте.
Видеоролик выглядит очень мило.
Напомним, Кенсингтонский дворец также поделился двумя новыми фотографиями принца Уильяма с тремя детьми.
А в аккаунте королевской семьи опубликовали фото короля Чарльза III и королевы Камиллы с их отцами.