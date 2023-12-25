Самый модный малыш: внук Джо Байдена снова очаровал своим стильным образом

Семья президента США Джо Байдена отправилась праздновать Рождество в свой роскошный загородный дом в Кэмп-Дэвиде в штате Мэриленд.

Семейство сфотографировали, когда она выходили с Белого дома и направлялись на борт Marine One. В кадр попала дочь президента 42-летняя Эшли Байден, ее 53-летний брат Хантер и его жена Мелисса Коэн.

Эшли и Хантер Байден / Фото: Associated Press

Однако наибольшее внимание привлек маленький Бо Байден, которого отец вел за руку.

Внук президента США выглядел очень стильно, ведь был в зеленой куртке, солнцезащитных очках и кепке с надписью USA. Также у мальчика очень длинные светлые волосы.

Бо Байден / Фото: Associated Press

Назвали малыша видимо в честь старшего сына Джо Байдена - Джозефа Робинетта "Бо" Байдена III, который умер от рака в 2015 году.

Бо Байден / Фото: Associated Press

Бо Байден / Фото: Associated Press

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