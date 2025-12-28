ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
250
Время на прочтение
1 мин

Самый забавный рождественский подарок принцессы Кейт принцу Гарри: каким он был

Когда-то принцесса Кейт была очень близка с младшим братом своего мужа Уильяма — принцем Гарри.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт и Гарри

Кейт и Гарри / © Getty Images

Однажды накануне Рождества Кейт подарила ему забавный подарок. Это произошло еще до того, как принц решил жениться на Меган Маркл.

Члены королевской семьи известны тем, что дарят друг другу шуточные подарки, а не серьезные. Хотя существуют забавные истории о кожаных сиденьях для унитазов, поющих хомяках и шапочках для душа с непристойными надписями, один подарок, который принцесса Уэльская купила герцогу Сассекскому, безусловно, возглавляет список самых смешных. Кейт приобрела для него набор для выращивания собственной девушки, пишет express.

Принц Уильям, принцесса Кейт и принц Гарри / © Getty Images

Принц Уильям, принцесса Кейт и принц Гарри / © Getty Images

Этот набор, по всей видимости, был приобретен, чтобы высмеять личную жизнь тогдашнего холостяка. Его можно недорого купить в интернете.

К слову, принц Гарри не только получал забавные подарки, но и сам их дарил. Сообщалось, что однажды он купил шапочку для душа с надписью "Ain't life ab****» ("Разве жизнь не ужасна?") в подарок не кому другому, как своей бабушке, королеве Елизавете.

Принцесса Кейт, принц Уильям и принц Гарри / © Associated Press

Принцесса Кейт, принц Уильям и принц Гарри / © Associated Press

В своих скандальных мемуарах «Запасной» принц также вспомнил некоторые рождественские события, в том числе случай, когда он получил «хладнокровный» подарок от принцессы Маргарет. Она подарила ему ручку, обмотанную маленькой резиновой рыбкой.

Дата публикации
Количество просмотров
250
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie