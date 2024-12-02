Сандрингем-хаус: как выглядит любимое зимнее поместье британского монарха

Сандрингем – любимое место для зимних каникул у членов британской королевской семьи. Что известно об этой резиденции, в которой любила проводить Рождество королева Елизавета II.

Поместье Sandringham House расположено в графстве Норфолк и является частной резиденцией британских монархов со времен короля Эдуарда VII, который использовал его как дом отдыха.

Рядом с домом находится Royal Stud, конный завод, где содержатся многие королевские лошади. Именно в Сандрингеме родилась принцесса Диана, первая жена принца Уэльского Чарльза и мать его детей – принцев Уильяма (будущего короля) и Гарри. Сама Диана, кстати, когда была членом королевской семьи, не любила это холодное место.

Сандрингемский дворец / Фото: Getty Images

Деревня с прилежащими землями и дворцом была приобретена королевой Викторией (прапрабабушкой королевы Елизаветы II) по просьбе престолонаследника, принца Уэльского, в 1861 году. Несколько британских монархов использовали Сандрингемский дворец в качестве зимней резиденции во время охотничьего сезона.

Для королевы Елизаветы II Сандрингем занимал особое место в сердце, ведь именно здесь скончался ее отец – король Георг VI – 6 февраля 1952 года, а молодая принцесса стала новой королевой Великобритании.

Сандрингемский дворец / Фото: Getty Images

Члены королевской семьи Британии собираются в Сандрингеме на Рождество. По традиции они посещают рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины каждый год 25 декабря. И в этом году также соберутся все вместе.

Напомним, ранее мы показывали, как выглядит внутри любимое зимнее поместье королевы Елизаветы II.

Королева Елизавета II и принц Филипп в Сандрингеме / Фото: Getty Images

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