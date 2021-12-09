Сапфиры и бриллианты: герцогиня Кембриджская надела на концерт особое украшение

Эффектные серьги очень удачно дополнили яркий образ и привлекли всеобщее внимание.

В Вестминстерском аббатстве состоялись съемки рождественского концерта Together at Christmas, на котором в качестве ведущей выступала герцогиня Кембриджская.

Герцогиня Кемриджская на рождественском концерте / Associated Press

На мероприятии Кейт была одета в очень нарядное красное платье от Catherine Walker и лодочки Gianvito Rossi в тон наряду. Свой образ герцогиня дополнила сапфировыми серьгами в стиле ар-деко. Серьги украшены крупными сапфирами с бриллиантовой бахромой, подвешенной к бриллиантовому стержню.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Эти сапфировые серьги ранее принадлежали королеве-матери Елизавете Боуз-Лайон. Мать королевы Елизаветы II впервые надела украшение в 1950-х годах. Происхождение сережек неизвестно. В последующие десятилетия она редко надевала их. Серьги унаследовала королева Елизавета II в 2002 году. Королева никогда не носила серьги публично, известно, что с 2015 года серьги находятся в распоряжении герцогини Кэтрин, которая надевает их в особых случаях.

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