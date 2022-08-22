Сапфир с историей: что общего у кольца Дианы и Кейт с королевой Елизаветой II

Знаменитое королевское обручальное кольцо, которое ранее принадлежало принцессе Диане, а теперь его носит невестка Дианы и супруга ее сына принца Уильяма – герцогиня Кейт, связано с романтической историей.

Кольцо принцессы Дианы и герцогини Кейт / Фото: Associated Press

Дизайн этого украшения восходит к середине 19-го века. Это украшение было из каталога лондонских ювелиров Garrard & Co. Ювелир, создавший кольцо, был вдохновлен украшением (сапфировой брошью), которое принц Альберт заказал для своей будущей невесты, королевы Виктории (прабабушки королевы Елизаветы II) в 1840 году, пишет People.

Большой сапфир, окруженный двенадцатью круглыми бриллиантами и оправленный в золото, Виктория носила как "что-то голубое" в день своей свадьбы. В течение следующих двух десятилетий королева Виктория часто надевала эту брошь. Когда она умерла в 1901 году, его объявили семейной реликвией короны, поэтому с тех пор его носила каждая королева (и королева-консорт).

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

В этой сапфировой броши раньше часто можно было увидеть королеву Елизавету II. Вдохновившись именно этой брошью, Garrard и создал знаменитое кольцо с сапфиром, которое леди Диана Спенсер выбрала из каталога, предоставленного ей Чарльзом накануне их помолвки. Сообщается, что Диана выбрала его, потому что он подходил к ее голубым глазам.

На вопрос королевы Елизаветы II, почему же Диана выбрала именно это кольцо, она ответила так: "Он напоминает мне кольцо моей матери, а также подходит под цвет моих глаз".

Кольцо принцессы Дианы и герцогини Кейт / Фото: Associated Press

В 2010 голу, когда старший сын Чарльза и Дианы – принц Уильям – во время отпуска в Кении хотел сделать своей девушке Кейт Миддлтон предложение, он носил кольцо в рюкзаке в течение трех недель, прежде чем подарил его ей. Кейт тогда сказала "да".

Кольцо герцогини Кейт / Фото: Associated Press

Подробнее о том, почему принцесса Уэльская выбрала сапфир, мы уже рассказывали.

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