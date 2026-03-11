Сапфировое кольцо Кейт: ювелиры рассекретили, что за украшение носит принцесса Уэльская

Принцесса кейт / © Getty Images

Реклама

Сейчас Кэтрин носит сразу четыре кольца на своем безымянном пальце левой руки. Самое главное – помолвочное принцессы Дианы, с сапфиром в 12 карат и бриллиантами, также это обручальное кольцо из валлийского золота, бриллиантовое кольцо «вечность», подаренное ее мужем принцем Уильямом в честь рождения их первенца принца Джорджа в 2013 году и, наконец, относительная новинка – кольцо «вечность» с сапфирами и бриллиантами.

Принцесса Кейт в день своей свадьбы в 2011 году / © Associated Press

Ювелирные эксперты говорят, что украшение принцессы — это кольцо Cartier Étincelle de Cartier. Созданное из платины, инкрустированное 19 бриллиантами огранки «бриллиант» и 19 сапфирами огранки «бриллиант». На сайте ювелирного бренда оно продается за 5500 долларов, есть другая версия кольца Étincelle de Cartier с вдвое большим количеством камней, которое стоит 9500 долларов.

Принцесса Уэльская отлично комбинирует это любимое украшение, как с помолвочным кольцом с сапфиром, так и носит его отдельно. Считается, что подарил Кейт его муж принц Уильям в период, когда принцесса боролась с раком в знак того, что им удалось пережить тот трудный период в жизни.

Реклама

Принцесса Уэльская и ее кольца / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, как носить обручальное и кольцо для помолвки вместе, все о правилах, традициях и стильных исключениях.