Сапоги, которые "взорвали" Интернет: Мишель Обама рассказала о своем необычном выборе обуви

Мишель Обама / © Associated Press

Рекламируя свою новую книгу о стиле The Look, 61-летняя Мишель Обама рассказала об одном из самых заметных модных моментов в ее жизни — дне, когда она появилась на публике в высоких сапогах из линии Knife от Balenciaga. В гламурной паре обуви она появилась в 2018 году во время общения с Сарой Джессикой Паркер.

Мишель Обама и Сара Джессика Паркер, 2018 год / © Getty Images

После того, как Мишель Обама провела в Белом Доме восемь лет, ее гардероб состоял в основном из классических вещей, которые она должна была носить, как первая леди. Затем она переосмыслила свой стиль и стала решаться на более смелые наряды и одним из такие ее необычных решений были гламурные сапоги-ботфорты, которые она надела в сочетании с канареечным платьем.

Мишель Обама и Сара Джессика Паркер, 2018 год / © Associated Press

«Тогда я словно отложила в сторону юбки и платья — и добавила блеска, гламура», — сказала Мишель.

«Мередит (стилист Мишель Обамы — ред.) тогда была шокирована, что я вообще согласилась их надеть — ведь это она их принесла. Я посмотрела и сказала: „Вот это сапоги!“ Первая мысль была: „А я вообще смогу в них ходить?“ А вторая — „Где я могла бы их надеть?“. И как раз нашлось подходящее событие — вечер в Нью-Йорке в рамках тура Becoming (книга Мишель Обамы — ред.), один из двух, с Сарой Джессикой Паркер. Ну, то есть Кэрри Брэдшоу! Я была в тему. Когда еще можно надеть золотые сапоги-ботфорты в пайетках, если не тогда? Кажется, это был единственный раз за весь тур, когда я была в платье. Все остальные мероприятия — в брючных костюмах. Но и это тоже часть меня. Та весёлая, блестящая, немного дерзкая, интересная в деталях сторона. Ещё одно моё проявление. Надела бы я такие золотые ботфорты, будучи первой леди? Нет, конечно нет. Я бы сказала: „Эти сапоги в Белый дом не войдут“.