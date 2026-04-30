Сара Джессика Паркер в милом гороховом платье приехала на встречу с королевой Камиллой в Нью-Йорке

Королева Камилла и Сара Джессика Паркер / © Associated Press

После совместного посещения Национального мемориала 11 сентября в среду, 29 апреля, королева Камилла посетила мероприятие в Нью-Йоркской публичной библиотеке, где вместе с известными писателями и читателями отметила общую любовь к литературе в США и Соединенном Королевстве, а также работу своего благотворительного фонда «Читальный зал королевы».

Королеву сопровождала актриса Сара Джессика Паркер, которая также является сторонницей повышения грамотности. Недавно они встретились в Лондоне на приеме для писателей и сторонников Детской Букеровской премии.

Паркер сказала журналистам на мероприятии в Нью-Йорке:

«Я очень благодарна вам каждый раз, когда вы привлекаете внимание к чтению и взаимоотношениям читателя с книгой, к тому, как оно меняет и обогащает жизнь, развивает эмпатию и любопытство. И для Ее Величества это очень много значит», — цитирует ее слова журнал People.

Одета королева была в платье-пальто от Fiona Clare темно-синего цвета, обута в кожаные туфли от Eliot Zed, на платье носила брошь «Британия» королевы-матери Елизаветы и серьги-подвески с жемчугом, сапфирами и рубинами в ушах, а на шее у королевы было жемчужное ожерелье.

Сара Джессика Паркер надела на встречу с королевой белое платье-миди в мелкий горох и туфли на каблуках, белокурые волосы распустила и дополнила образ жемчужным колье, а также колье из фиолетовых камней, часами на кожаном ремешке и легким дневным макияжем на лице.

