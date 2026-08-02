Сара Фергюсон готовится к возвращению после громкого скандала: что об этом известно

Сара Фергюсон / © Associated Press

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Сара Фергюсон не раз переживала непростые времена, однако каждый раз находила способ вернуться к активной общественной жизни. Именно поэтому сейчас британские СМИ внимательно следят за любыми новостями, связанными с бывшей женой принца Эндрю, об этом сообщило издание DailyMail.

По словам королевского обозревателя Фила Дампьера, Сара готовится к возвращению. По его мнению, у неё есть исключительная способность начинать всё с нуля даже после самых громких кризисов.

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Скандал, который всё изменил

Сара Фергюсон / © Associated Press

В начале года имя Сары Фергюсон вновь оказалось на первых страницах газет после обнародования переписки, свидетельствовавшей о её длительном общении с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.

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Согласно обнародованным документам, переписка касалась, в частности, её благотворительных и бизнес-проектов. Также в документах содержались личные характеристики Эпштейна, которые вызвали волну критики. После появления этих материалов несколько благотворительных организаций прекратили сотрудничество с Сарой Фергюсон, а деятельность её благотворительного фонда была приостановлена.

После резонанса Сара практически исчезла из информационного пространства. Некоторое время она находилась в Австрии, где проживала в одном из курортных комплексов вместе со своим бывшим партнером Пэдди Макнелли. Параллельно пресса писала и о её финансовых трудностях, связывая их с неудачными бизнес-проектами и значительными расходами. Сама Фергюсон публично эти сообщения почти не комментировала.

Возможное возвращение

Сара Фергюсон / © Associated Press

Фил Дампьер считает, что Сара Фергюсон может в скором времени вернуться в Великобританию и попытаться восстановить свой публичный имидж. По его мнению, она может изложить свою версию событий, а также попробовать наладить отношения с королём Чарльзом III, в частности ради своих дочерей — принцесс Беатрис и Евгении.

Эксперт также предполагает, что бывшая герцогиня Йоркская может открыть новый бизнес или сделать ставку на карьеру в СМИ. Однако на данный момент эти предположения не подтверждены официальными заявлениями ни самой Сары, ни Букингемского дворца.

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Дополнительный интерес к этой теме подогрели сообщения британской прессы о том, что Сара якобы рассматривает варианты покупки недвижимости в Виндзоре, хотя официального подтверждения этой информации также нет.

За десятилетия жизни в центре внимания Сара Фергюсон уже не раз переживала кризисы репутации. Несмотря на это, ей удавалось возвращаться к благотворительной деятельности, писательской работе, телевизионным проектам и общественной жизни.

Именно поэтому многие считают, что списывать её со счетов в публичном пространстве ещё рано. В то же время нынешняя ситуация является одной из самых серьёзных в её биографии, поэтому любое возможное возвращение потребует не только новых проектов, но и восстановления доверия общества.

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