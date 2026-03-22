Сара Фергюсон нашла лучший способ спасти репутацию своих дочерей – принцесс Беатрис и Евгении

После того, как широкой публике стало известно о продолжавшейся связи бывшей герцогини Йоркской с Джеффри Эпштейном, она решила «залечь на дно».

Ольга Кузьменко
Сара с дочерьми Евгенией и Беатрис

На протяжении более трех десятилетий Сара Фергюсон балансировала на грани социального отчуждения, сталкивалась с финансовым крахом и была инициатором некоторых из крупнейших королевских скандалов, но наконец она решила поступить правильно.

После многих лет использования своего королевского титула «герцогиня Йоркская» в собственных интересах и демонстрации достаточной расчетливой уязвимости, чтобы снова и снова возвращаться на диваны мировых ток-шоу, она наконец поняла, что ей нужно делать. Держаться подальше от глаз ради того, чтобы ее дочери — Беатрис и Евгения — не потеряли свои королевские титулы и их репутации не были запятнаны.

Принцессы Беатрис и Евгения / © Getty Images

Как пишет express, решение Ферги избегать камер с момента утечки первого из ее писем Эпштейну, разрушивших ее репутацию, стало лучшим ее решением за последние годы и, возможно, и за всю ее жизнь. И это может позволить ее дочерям остаться принцессами и спасти их от исключения из линии престолонаследия.

Учитывая, что за эти годы ей удавалось выйти невредимой из различных скандалов, вероятно, Сара надеялась, что со временем она сможет оправиться, отряхнуться и возродиться.

Сара с дочерьми Евгенией и Беатрис / © Getty Images

Хотя в последние несколько лет Сара триумфально вернулась на сцену как автор бестселлеров в жанре романтической литературы и все чаще вновь становилась членом королевской семьи, появляясь рядом с королем и королевой на Рождество и Пасху, эти времена теперь остались в прошлом. А недавно стало известно, что несколько американских издателей отказали Саре Фергюсон в заключении книжного контракта на 2 миллиона долларов.

Сара Фергюсон / © Associated Press

