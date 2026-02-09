Сара Фергюсон несколько недель приезжала в Роял-Лодж лежа на заднем сидении автомобиля: в чем причина

Сара Фергюсон / © Associated Press

Также стало известно, что несколько недель его бывшая жена Сара Фергюсон, которая по слухам собралась покинуть Великобританию на неопределенный срок, тайком пробиралась в особняк Роял-Лодж, лежа на заднем сидении автомобиля, чтобы ее никто не увидел и не сфотографировал, пишет Daily Mail.

Известно, что Сара, которая жила с Эндрю в королевском особняке в Виндзоре, не переехала вместе с ним на ферму Марш в поместье Сандрингем и сейчас сосредоточена на том, чтобы найти себе жилье.

Все эти события, напомним, произошли после того, как последняя волна гнусных разоблачений о ее собственных связях с Эпштейном подорвала отношения Сары и с ее дочерьми — принцессами Беатрис и Евгенией, и с общественностью. Сейчас ходят слухи, что бывшая герцогиня думает над тем, чтобы выпустить книгу мемуаров и рассказать свою историю публике и ведет переговоры на этот счет.

Принцесса Беатрис, Сара Фергюсон и принцесса Евгения / © Getty Images

