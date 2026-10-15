ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
357
Время на прочтение
2 мин

Сара Фергюсон получила нелестное прозвище от бывшего мужа экс-принца Эндрю

Сара Фергюсон однажды метко описала себя и Эндрю Маунтбаттена Виндзора как «самую счастливую разведенную пару в мире».

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Сара Фергюсон

Сара Фергюсон / © Associated Press

Сара была убежденной сторонницей бывшего принца, ранее в различных интервью описывая его как «доброго и хорошего человека» и «лучшего человека, которого я знаю». Но их некогда нерушимая связь была разрушена из-за их связей с Джеффри Эпштейном.

После разоблачения их связей с осужденным педофилом Сара и Эндрю лишились своих главных наград и титулов. Им также было приказано покинуть свое поместье Роял-Лодж.

Сара Фергюсон / © Associated Press

Сара Фергюсон / © Associated Press

66-летний Эндрю сейчас живет на ферме Марш, в доме с пятью спальнями, расположенном в поместье короля Чарльза в Сандрингеме. Сара же, тем временем, провела много времени за пределами Великобритании, хотя, согласно последним сообщениям, сейчас она, предположительно, арендует дом с шестью спальнями на закрытой территории где-то в графствах вокруг Лондона. Сара старается не привлекать к себе лишнего внимания, и хотя многие считали, что она стремится держаться подальше от Эндрю, похоже, все обстоит наоборот.

Источник сообщил газете The Times: «Красный сеттер, как ее называют, нежеланна на ферме Марш. Для Эндрю она — персона нон грата».

Сара Фергюсон и экс-принц Эндрю / © Associated Press

Сара Фергюсон и экс-принц Эндрю / © Associated Press

Неизвестно, почему ее бывший муж выслал ее из страны, но, судя по опубликованным в США документам по делу Эпштейна, именно Сара познакомила Эндрю с Эпштейном.

Также, напомним, ранее мы сообщали, что Сара пишет откровенные мемуары, но не для того, чтобы спасти свою репутацию. Скорее всего главная причина в деньгах, в которых бывшая герцогиня так отчаянно нуждается.

Сара Фергюсон / © Associated Press

Сара Фергюсон / © Associated Press

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie