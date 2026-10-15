Сара Фергюсон получила нелестное прозвище от бывшего мужа экс-принца Эндрю

Сара Фергюсон / © Associated Press

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Сара была убежденной сторонницей бывшего принца, ранее в различных интервью описывая его как «доброго и хорошего человека» и «лучшего человека, которого я знаю». Но их некогда нерушимая связь была разрушена из-за их связей с Джеффри Эпштейном.

После разоблачения их связей с осужденным педофилом Сара и Эндрю лишились своих главных наград и титулов. Им также было приказано покинуть свое поместье Роял-Лодж.

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Сара Фергюсон / © Associated Press

66-летний Эндрю сейчас живет на ферме Марш, в доме с пятью спальнями, расположенном в поместье короля Чарльза в Сандрингеме. Сара же, тем временем, провела много времени за пределами Великобритании, хотя, согласно последним сообщениям, сейчас она, предположительно, арендует дом с шестью спальнями на закрытой территории где-то в графствах вокруг Лондона. Сара старается не привлекать к себе лишнего внимания, и хотя многие считали, что она стремится держаться подальше от Эндрю, похоже, все обстоит наоборот.

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Источник сообщил газете The Times: «Красный сеттер, как ее называют, нежеланна на ферме Марш. Для Эндрю она — персона нон грата».

Сара Фергюсон и экс-принц Эндрю / © Associated Press

Неизвестно, почему ее бывший муж выслал ее из страны, но, судя по опубликованным в США документам по делу Эпштейна, именно Сара познакомила Эндрю с Эпштейном.

Также, напомним, ранее мы сообщали, что Сара пишет откровенные мемуары, но не для того, чтобы спасти свою репутацию. Скорее всего главная причина в деньгах, в которых бывшая герцогиня так отчаянно нуждается.

Сара Фергюсон / © Associated Press

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