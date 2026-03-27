Сара Фергюсон получила новый "удар в спину" на фоне семейного кризиса

Стало известно, что недавно 66-летняя Сара была лишена звания почетного гражданина Йорка, которое ее бывший муж Эндрю Маунтбеттен-Виндзор потерял в 2022 году.

Члены городского совета Йорка единогласно проголосовали за лишение бывшей герцогини этого звания из-за ее дружбы с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.

Сере Фергюсон была удостоена этой чести в 1987 году, через год после замужества с тогдашним принцем Эндрю, пишет Hello!. Эта награда присуждается за выдающиеся заслуги местных жителей, видных деятелей и членов королевской семьи. Среди других лауреатов — сэр Уинстон Черчилль и актриса дама Джуди Денч.

Это решение последовало за усилением внимания к дружбе Сары с осужденным за сексуальные преступления Эпштейном после публикации в начале этого года документов Министерством юстиции США. Имя Сары несколько раз упоминалось в этих документах.

Член совета от Либерально-демократической партии Даррил Смоллей заявил во время дебатов в четверг: «Теперь, после публикации тысяч документов, мы знаем, что Сара Фергюсон также состояла в тесной дружбе с Эпштейном, которая продолжалась и после его осуждения. Мы не ожидаем, что лауреаты высшей награды Йорка будут святыми. Мы просто не хотим, чтобы они были лучшими друзьями осужденных педофилов Мы солидарны с жертвами. Мы отстаиваем верховенство закона. Мы отстаиваем порядочность».

Напомним, после того, как Саре пришлось съехать из Роял-Лоджи, где они жили с бывшим мужем Эндрю на протяжении многих лет, ее никто не видел и ее местонахождение неизвестно.