Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Общество
211
2 мин

Сара Фергюсон получила новый "удар в спину" на фоне семейного кризиса

В последние несколько месяцев бывшая герцогиня Йоркская старается не попадать на глаза публики.

Ольга Кузьменко
Сара Фергюсон

Сара Фергюсон / © Associated Press

Стало известно, что недавно 66-летняя Сара была лишена звания почетного гражданина Йорка, которое ее бывший муж Эндрю Маунтбеттен-Виндзор потерял в 2022 году.

Члены городского совета Йорка единогласно проголосовали за лишение бывшей герцогини этого звания из-за ее дружбы с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.

Сере Фергюсон была удостоена этой чести в 1987 году, через год после замужества с тогдашним принцем Эндрю, пишет Hello!. Эта награда присуждается за выдающиеся заслуги местных жителей, видных деятелей и членов королевской семьи. Среди других лауреатов — сэр Уинстон Черчилль и актриса дама Джуди Денч.

Это решение последовало за усилением внимания к дружбе Сары с осужденным за сексуальные преступления Эпштейном после публикации в начале этого года документов Министерством юстиции США. Имя Сары несколько раз упоминалось в этих документах.

Член совета от Либерально-демократической партии Даррил Смоллей заявил во время дебатов в четверг: «Теперь, после публикации тысяч документов, мы знаем, что Сара Фергюсон также состояла в тесной дружбе с Эпштейном, которая продолжалась и после его осуждения. Мы не ожидаем, что лауреаты высшей награды Йорка будут святыми. Мы просто не хотим, чтобы они были лучшими друзьями осужденных педофилов Мы солидарны с жертвами. Мы отстаиваем верховенство закона. Мы отстаиваем порядочность».

Напомним, после того, как Саре пришлось съехать из Роял-Лоджи, где они жили с бывшим мужем Эндрю на протяжении многих лет, ее никто не видел и ее местонахождение неизвестно.

