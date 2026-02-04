Сара Фергюсон решила уехать из Британии из-за очень личной причины

Сара Фергюсон / © Getty Images

Сейчас Сара обдумывает, где будет жить дальше, и этот переезд произошел после того, как ее бывшему мужу Эндрю Маунтбаттен Виндзору, с которым они жили под одной крышей, было приказано расторгнуть договор аренды на недвижимость в Виндзоре.

Ферги планирует двигаться дальше самостоятельно и не запрашивала королевскую собственность или особые условия для себя. Хотя бывшие герцог и герцогиня Йоркские развелись в 1996 году, они сохранили дружеские отношения и продолжали жить вместе в особняке с 30 комнатами в Виндзоре все эти годы после своего развода.

Сара Фергюсон / © Getty Images

По данным People, представитель Сары опроверг слухи о том, что она может переехать в пристройку или переоборудованный сарай в загородном доме своей старшей дочери, принцессы Беатрис, и слухи о том, что она может жить с принцессой Евгенией в Португалии, также были опровергнуты.

«В настоящее время она рассматривает ряд вариантов, и окончательное решение еще не принято», — сказал ее представитель журналистам.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что Саре Фергюсон негде жить после выселения из Royal Lodge и ее поездка за границу, вероятно, необходима для того, чтобы подумать о том, как решить свой жилищный вопрос.