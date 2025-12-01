Сара Фергюсон сделала неоднозначное заявление о покойной королеве Елизавете II: что она сказала

Сара Фергюсон / © Associated Press

Бывшая герцогиня Йоркская полагает, что покойная королева Елизавета II общается с ней из загробного мира.

Недавно Сара Фергюсон выступила на форуме Creative Women Platform в Лондоне, где с теплотой рассказала о своих усыновленных собаках — корги королевы Елизаветы II, которые остались жить с ней и с Эндрю после смерти королевы.

Сара сказала: «У меня есть ее собаки. У меня есть ее корги. Каждое утро они приходят и кричат: „Гав-гав“ и все такое, и я уверена, что это она разговаривает со мной. Я уверена, что это она, напоминает мне, что она все еще здесь». Далее бывшая герцогиня Йоркская смеясь продолжила: «В любом случае, самое главное, что мне выпала огромная честь быть ее невесткой. Это очень важно. И когда я ехала сюда, я увидела линию Элизабет в метро и сказала себе: „Я хочу, чтобы все помнили, какой удивительной женщиной она была“, — пишет express.

Этот публичный выход Сары был до того, как король Чарльз лишил ее бывшего мужа титула герцога Йоркского и титула принца, а Сара перестала называться герцогиней Йоркской. Также теперь экс-супругам предстоит обзавестись новым жильем. Уже известно, что Эндрю переедет в Сандрингем, в частное поместье в Норфолке, а вот где будет жить Сара — не известно, хотя уже есть некоторые предположения на этот счет.

Ранее, напомним, сообщалось, что король Чарльз намерен забрать любимых собак Елизаветы II у своего брата Эндрю.