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Сара и корги королевы: герцогиня Йоркская запостила серию милых фото с собаками
На днях отмечая День домашних питомцев герцогиня Йоркская Сара поделилась милыми снимками своих собак.
С 2022 года с момента смерти королевы Елизаветы II, Сара взяла на себя уход за двумя корги монарха. А на днях она поделилась серией фотографий, на одной из которых была изображена пара этих собак Мьюик и Сэнди.
«С Международным днем домашних животных, мои семь милых собачек! От их виляющих хвостов и утешительных объятий до успокаивающего присутствия и верной компании, которую они дарят каждый день, жизнь становится просто ярче, когда рядом со мной эти удивительные пушистые друзья», — написала под постом Сара.
Кадры были сделаны на территории поместья Royal Lodge, где Сара живет со своим бывшим мужем принцем Эндрю.
В посте герцогини также присутствует серия снимков с ее другими собаками: Рори, Джинджер и Поппи, а также еще двумя щенками, имена которых неизвестны.
Напомнми, принц и принцесса Уэльские также опубликовали фото своей собаки Орлы в честь праздника.