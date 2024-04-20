Сара Йоркская дала обещание королеве Елизавете II перед смертью монарха: что о нем известно

Не секрет, что средний сын королевы Елизаветы II – принц Эндрю, за которым была замужем Сара, был любимцем своей матери королевы. Монарх очень беспокоилась о нем, особенно после того, как его репутация была испорчена сексуальным скандалом.

Стало известно, что Сара Йоркская в одной из бесед с королевой Елизаветой II пообещала ей, что никогда не покинет принца Эндрю. Они оба живут в Royal Lodge, особняке принца Эндрю с 30 комнатами в Большом Виндзорском парк. И это несмотря на то, что развелась пара в 1996 году.

Королева Елизавета II и Сара Йоркская / Фото: Getty Images

Королевский биограф Ингрид Сьюард говорит об отношениях пары: "Сара чрезвычайно предана Эндрю. Одной из причин может быть секретный разговор Сары с Елизаветой II".

Выступая на шоу The Sun Royal Exclusive, госпожа Сьюард объясняет, что покойная королева Елизавета позаботилась о том, чтобы ее сын Эндрю был защищен после ее смерти, цитирует ее слова express.co.uk.

Несмотря на скандалы с Сарой Фергюсон на протяжении многих лет, Сьюард утверждает, что Эндрю также "поддерживал" Ферги в трудные времена. Из-за военной карьеры принца Эндрю муж и жена почти не виделись в первые годы союза, что, как сообщается, способствовало распаду их брака.

Сара Йоркская / Фото: Associated Press

Но, сегодня герцог и герцогиня Йоркские продолжают жить вместе в Королевской ложе в Виндзоре. И с прошлого Рождества Сара все чаще стала появляться на семейных мероприятиях с королевской семьей, чего не было ранее. Герцогиня рассказала, что у них с принцем есть даже один особенный ритуал, который они соблюдают уже много лет.

Сара Йоркская и принц Эндрю / Фото: Associated Press

Напомним, в 1992 году королева Елизавета II выгнала Сару Йоркскую из Балморала после того, как в заголовках британских газет появилось ее пляжное фото, на которых видно, как финансист Джон Брайан облизывал ей пальцы.

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