Сара Йоркская исключает возможность переезда в собственный лондонский таунхаус вместе с принцем Эндрю

Сара Йоркская так же, как и ее экс-муж принц Эндрю не очень хочет выезжать из Royal Lodge – особняка на 30 комнат, который расположен в Виндзорском парке.

У Сары, как известно, есть собственная недвижимость элитном районе Лондона – Белгрейвии, неподалеку от Гайд-парка и Сада Букингемского дворца. Таунхаус Сара приобрела в 2022 году за 4,25 миллиона фунтов стерлингов (более 5 миллионов долларов), и теперь сдает недвижимость в аренду за 16 000 фунтов стерлингов в месяц (более 20 тыс. долларов). Однако, Сара не рассматривает варианта переезда в этот таунхаус, по понятным причинам. Фото ее апартаментов опубликовал Daily Mail.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

Тем временем король Чарльз настаивает на том, чтобы его брат Эндрю и его экс-жена выехали из Royal Lodge. Ранее мы рассказывали, почему принц Эндрю держится мертвой хваткой за особняк, который взял в аренду на 75 лет. Впрочем, на содержание особняка необходимо 400 000 фунтов стерлингов в год (более 520 тыс. долларов) и у принца Эндрю, который с 2019 года не работает на корону, попросту нет таких средств.

Поместье Royal Lodge в Виндзоре / Фото: Getty Images

Тем временем с ноября король Чарльз прекратит оплачивать счет за охрану своего брата в Королевской лодже, которая, как полагают, обходится в 3 миллиона фунтов стерлингов в год и Эндрю прийдется искать варианты. Но, как пишут западные СМИ он и Сара уже отклонили предложение Чарльза о переезде в Frogmore Cottage, бывший дом герцога и герцогини Сассекских.

Фрогмор-хаус / Фото: Associated Press

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