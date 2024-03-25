Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сара Йоркская, которая сама недавно лечилась от рака, публично поддержала принцессу Уэльскую

Сара Йоркская, которая сама недавно лечилась от рака, публично поддержала принцессу Уэльскую

Прицнесса Уэльская и герцогиня Йоркская

22 марта Кейт рассказала, что какое-то время не будет исполнять свои королевские обязанности так как у нее диагностировали рак.

В личном посте в Instagram герцогиня Йоркская, у которой в январе диагностировали злокачественную меланому, написала: "Все мои мысли и молитвы с принцессой Уэльской, когда она начинает лечение. Я знаю, что она будет окружена любовью своей семьи и все молятся за лучший результат. Как человек, который в последние месяцы сам боролся с раком, я полна восхищения тем, как она публично рассказала о своем диагнозе, и знаю, что это принесет огромную пользу для повышения осведомленности. Я надеюсь, что теперь ей будет предоставлена ​​помощь, время, пространство и конфиденциальность для исцеления".

Сара Йоркская написала пост о принцессе Уэльской / © Сара Фергюсон/Instagram
Сара Йоркская написала пост о принцессе Уэльской / Фото: Сара Фергюсон/Instagram

Напомним, в январе Сара Йоркская объявила, что у нее рак кожи. Это был ее второй диагноз рака за год, так как прошлым летом у нее был диагностирован рак молочной железы. Герцогине сделали мастэктомию и реконструктивную операцию. Обнаружили заболевание во время планового маммографического обследования, поэтому Сара призывала всех женщин не игнорировать обследования и не забывать проходить их регулярно и вовремя.

Сара Йоркская / © Associated Press
Сара Йоркская / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали, кто из родственников короля Великобритании Чарльза III, у которого тоже диагностировали онкологию, страдал такими же заболеваниями.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация