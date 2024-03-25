Сара Йоркская, которая сама недавно лечилась от рака, публично поддержала принцессу Уэльскую

22 марта Кейт рассказала, что какое-то время не будет исполнять свои королевские обязанности так как у нее диагностировали рак.

В личном посте в Instagram герцогиня Йоркская, у которой в январе диагностировали злокачественную меланому, написала: "Все мои мысли и молитвы с принцессой Уэльской, когда она начинает лечение. Я знаю, что она будет окружена любовью своей семьи и все молятся за лучший результат. Как человек, который в последние месяцы сам боролся с раком, я полна восхищения тем, как она публично рассказала о своем диагнозе, и знаю, что это принесет огромную пользу для повышения осведомленности. Я надеюсь, что теперь ей будет предоставлена ​​помощь, время, пространство и конфиденциальность для исцеления".

Сара Йоркская написала пост о принцессе Уэльской / Фото: Сара Фергюсон/Instagram

Напомним, в январе Сара Йоркская объявила, что у нее рак кожи. Это был ее второй диагноз рака за год, так как прошлым летом у нее был диагностирован рак молочной железы. Герцогине сделали мастэктомию и реконструктивную операцию. Обнаружили заболевание во время планового маммографического обследования, поэтому Сара призывала всех женщин не игнорировать обследования и не забывать проходить их регулярно и вовремя.

Сара Йоркская / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали, кто из родственников короля Великобритании Чарльза III, у которого тоже диагностировали онкологию, страдал такими же заболеваниями.

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