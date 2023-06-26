Сара Йоркская, у которой диагностировали рак груди, поделилась подробностями после операции

Сара в последнем эпизоде ​​своего подкаста Tea Talks подтвердила, что ей была проведена единственная мастэктомия после того, как плановое обследование показало, что у нее рак груди.

Болезнь Сары была обнаружена на ранней стадии после обычной маммографии. В подкасте Сара призвала всех пройти обследование как можно быстрее, чтобы обнаружить проблему, если она есть на ранней стадии. И рассказала, что сама пошла на маммографию после того, как ее сестра Джейн настойчиво рекомендовала ей это пройти.

"Во вторник, две недели назад, моя сестра из Австралии сказала: "Сара, сделай это. Я живу в районе Виндзора, был жаркий день, мне не хотелось ехать в Лондон, я легко отложила это, а моя сестра, которая из Австралии и к чьему мнению я всегда прислушиваюсь, была такой настойчивой. И она была права. Спасибо, Джейн", - сказала Сара.

Сара Йоркская / Фото: Associated Press

Операцию герцогине Йоркской сделали в больнице короля Эдуарда VII, и она, по словам врачей, прошла успешно. Они дают Саре хороший прогноз. В эти дни рядом с Сарой была ее семья – бывший муж Эндрю и дети. Все они поддерживают ее.

Сара Йоркская с дочками Беатрис и Евгенией / Фото: Getty Images

"Я воспринимаю это как настоящий подарок для себя, чтобы изменить свою жизнь, взрастить себя", - говорит герцогиня.

Сара также выразила огромную благодарность всему медицинскому персоналу, который поддерживал ее в эти трудные дни. А также она очень благодарна персоналу, участвовавшему в маммографии, который выявил ее болезнь, которая в остальном была бессимптомной, и считает, что ее опыт подчеркивает важность регулярного обследования.

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