Сара Йоркская написала трогательный пост в память о своей маме и показала ее фото

Сьюзен Мэри Райт умерла в этот день 26 лет назад, о чем герцогиня Йоркская рассказала своим подписчикам в новом посте в Instagram.

«В этот день 26 лет назад умерла моя любимая мама Сьюзи. Она была слишком молода, чтобы ее забрали от нас, и я часто размышляю о том, что в 61 год она была моложе меня сейчас, когда она погибла в жестоком несчастном случае. Я постоянно думаю о ее жизнелюбии и ее сияющем духе. Как и все мы, она совершала ошибки, но она научила меня ценить каждый день и всегда стремиться относиться к людям с добротой. Я очень скучаю по ней», - написала Сара, опубликовав свое свадебное фото, на котором ее мама запечатлена сияющей в желтом платье и шляпе с широкими полями.

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Родители Сары Рональд Фергюсон и Сьюзен Мэри Райт развелись в 1974 году, Саре тогда было 15 лет. После развода мать Сары вышла замуж за игрока поло Гектора Баррантеса и перебралась жить в Аргентину. Сама Сара осталась с отцом на его семейной ферме в Даммере. Сара говорила, что брак ее родителей начал распадаться, когда ей было 12 лет, и тогда у нее началось расстройство пищевого поведения - она "переедала, чтобы успокоиться".

Мама Сары Йоркской, Сьюзен Мэри Райт на свадьбе дочери в 1986 году / Фото: Getty Images

Сара вышла замуж за принца Эндрю в 1986 году и родила двоих дочерей. Их брак продлился десять лет, пара развелась в 1996-м. Сейчас Сара и Эндрю живут в одном доме Royal Lodge в Виндзорском парке.

Сара Йоркская и принц Эндрю / Фото: Getty Images

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