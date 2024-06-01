Сара Йоркская отправила послание Гарри и Меган: что сказала невестка королевы Елизаветы II

Сара произнесла важную речь во время своего визита на Каннский кинофестиваль в этом году.

Во время своего выступления герцогиня Йоркская сказала о важности поддержания хороших семейных отношений. Многие посчитали, что это было послание для принца Гарри и его жены Меган.

Сара знает о чем говорит, в молодости она также не всегда вела себя подобающим для королевской особы образом, а однажды королева Елизавета II даже выгнала свою невестку из Балморала.

В Каннах Сара сказала, что "прощение" — самая важная часть сохранения семейных отношений. "Я думаю, что единство семьи является ключевым моментом… Я думаю, что ключ к жизни в том, чтобы мы все поддерживали друг друга. А еще прощение — это великая вещь. Прощение себя и прощение других", - сказала герцогиня, цитирует ее слова издание express.co.uk.

Сара Йоркська в Каннах / Фото: Getty Images

Герцогиня Йоркская произнесла это после того, как ее спросили, поддерживает ли она короля Чарльза и принцессу Кейт после того, как им поставили диагноз рака. Сара и сама недавно прошла лечение от рака груди и рака кожи.

Королевский эксперт Том Куинн сказал, что слова Сары о "прощении" были "явным намеком" на фоне продолжающейся вражды между королевской семьей и Гарри с Меган.

"Это была явная отсылка к продолжающейся вражде Меган и Гарри с принцем Уильямом и королем Чарльзом. Но герцогине Йоркской приходится иметь дело с собственными широко разрекламированными семейными трудностями – она никогда не переставала пытаться убедить старших членов королевской семьи реабилитировать ее бывшего мужа принца Эндрю, и когда она говорила о единстве и необходимости прощения, она без сомнения, она также имела в виду и своего мужа", - говорит эксперт.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Принц Эндрю и Сара развелись в 1996 году, но продолжают жить под одной крышей огромного особняка Royal Lodge.

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